ترامب يكرر ضغوطه على كوريا بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

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كرر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" توجيه ضغوطه على كوريا الجنوبية بشأن حجم مساهمتها في تكاليف الدفاع المشتركة للإبقاء على القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وقال "ترامب" في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة الماضي خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن كوريا الجنوبية سوف تدفع بنسبة أكثر مما تدفعه حاليا بكثير، ووصف كوريا الجنوبية بأنها "دولة غنية حليفة للولايات المتحدة".وزعم "ترامب" أنه يوجد في كوريا الجنوبية 32 ألف جندي أمريكي، من أجل حمايتها من كوريا الشمالية، وبالتالي يتعين على سيول أن تدفع ثمن ذلك، وقال إن كوريا الجنوبية دفعت بالفعل زيادة قدرها 500 مليون دولار. وكرر "ترامب" تأكيده على أن كوريا الجنوبية سوف تدفع أكثر من ذلك بكثير.وقد جذبت هذه التصريحات الانتباه لأنها جاءت قبيل انعقاد الجولة السادسة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين، يوميْ الغد الثلاثاء وبعد الغد الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.