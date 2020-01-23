كوريا الجنوبية في المركز الثالث والعشرين من حيث الديمقراطية

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث والعشرين في تصنيف دولي للدول من حيث درجة الديمقراطية.وقد أصدرت وحدة المعلومات التابعة لصحيفة الإيكونوميست -وهي مجلة أسبوعية تصدر في المملكة المتحدة- أمس الأربعاء تصنيفها للديمقراطية في عام 2019.وقد حصلت كوريا الجنوبية على ثماني نقاط من أصل عشر نقاط، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار درجتين عن العام السابق.وحصلت كوريا الجنوبية على تصنيف "ديمقراطية معيبة"، لتفشل بذلك عن الانضمام إلى مجموعة "الديمقراطية الكاملة"، التي تترأسها كندا وسويسرا واستراليا والدول الاسكندنافية.كما تم تصنيف بعض الدول الأخرى البارزة بأنها "ديمقراطيات معيبة"، ومنها الولايات المتحدة واليابان وإسرائيل وتايوان. وحلت الولايات المتحدة بعد كوريا الجنوبية في المركز الخامس والعشرين.كما احتلت جميع الدول الآسيوية الأخرى مراتب أقل من كوريا الجنوبية، حيث جاءت اليابان في المركز الرابع والعشرين برصيد 7.99 نقطة، وتايوان في المركز الحادي والثلاثين برصيد 7.73 نقطة، ثم جاءت بعدهما الهند في المركز الحادي والخمسين، والفلبين في المركز الرابع والخمسين.كما حصلت الصين على رصيد 2.26، لتظل محتفظة بتصنيفها "نظام استبدادي".وحصلت كوريا الشمالية مرة أخرى على 1.08 نقطة، لتظل في أسفل القائمة.