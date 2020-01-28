انخفاض عدد الهاربين الشماليين في الجنوب إلى أقل مستوى منذ 18 عامًا

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انخفض عدد الكوريين الشماليين الذين هربوا إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي، إلى أقل مستوى له خلال 18 عامًا.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التوحيد في سيول أمس الاثنين، بلغ عدد الهاربين الكوريين الشماليين الذين جاؤوا إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي 2019، ألفا و47، من بينهم 202 من الذكور و845 من الإناث.وقد ظل عدد الهاربين الكوريين الشماليين في ارتفاع مضطرد منذ عام 2000، وبلغ العدد ذروته عند ألفين و914 في عام 2009، قبل أن يبدأ في الانخفاض.وأشار التقرير إلى أن العدد السنوي للهاربين قد تراوح بين 1100 و1500 منذ تولي "كيم جونغ أون" السلطة في عام 2012.وأوضح التقرير أن زيادة عمليات التفتيش على طول الحدود بين كوريا الشمالية والصين وتكاليف عملية الهروب وصعوبات الاستقرار في كوريا الجنوبية تعتبر أبرز الأسباب المحتملة لانخفاض عدد الهاربين الكوريين الشماليين.