المكتب الرئاسي الكوري ينفي معارضة الولايات المتحدة لاستئناف جولات كوم كانغ

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نفى المكتب الرئاسي في سيول تقريرا إعلاميا يابانيا قال إن الولايات المتحدة أعربت عن معارضتها لمساعي كوريا الجنوبية لاستئناف رحلاتها السياحية إلى جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية.ونقل مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الاثنين عن مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ أوي يونغ" قوله إن هذا التقرير "لا أساس له من الصحة".وكانت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية قد نشرت تقريرا أمس نقلت فيها تصريحات عن مصادر مطلعة قولها إن "تشونغ" طلب من الولايات المتحدة الموافقة على استئناف الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" وإعادة تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي بين الكوريتين، عندما التقى بنظيره الأمريكي "روبرت أوبراين" في واشنطن يوم 7 يناير. وادعى التقرير الياباني أن "أوبراين" أعرب عن معارضته لهذا الطلب قائلاً إنه يتوجب توخي الحذر عند التعامل مع المشروعات المشتركة بين الكوريتين بسبب عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية. كما ذكر التقرير الياباني أن "تشونغ" قام بزيارة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعد يوم من لقائه مع "أوبراين"، ونقل له رسالة من الرئيس "مون جيه إين" تضمنت طلبا بتفهم الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشروعات التعاون بين الكوريتين، لكن "ترامب" لم يقدم أي رد على هذا الطلب، حسب تقرير الصحيفة اليابانية.