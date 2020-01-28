الولايات المتحدة تؤكد مجددا دعمها للتعاون بين الكوريتين

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا على دعمها للتعاون بين الكوريتين.جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة يومية يابانية أمس الاثنين أن واشنطن تعارض مساعي كوريا الجنوبية لاستئناف مشروعات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات أدلى بها لراديو صوت أمريكا أمس إن الولايات المتحدة تدعم التعاون بين الكوريتين، كما تنسق مع كوريا الجنوبية لضمان أن يكون هذا التعاون متوازيا مع التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي.وكانت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية قد قالت في تقرير نشرته أمس إن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "تشونغ أوي يونغ" طلب من الولايات المتحدة الموافقة على استئناف الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي، واستئناف تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي بين الكوريتين، عندما التقى مع نظيره الأمريكي "روبرت أوبراين" في واشنطن يوم 7 يناير. وادعت الصحيفة اليابانية أن المسؤول الأمريكي أعرب عن معارضته لهذا الطلب قائلاً إنه يتوجب توخي الحذر بشأن المشروعات المشتركة بين الكوريتين حتى لا يتم انتهاك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية. وفي سيول، رفض المكتب الرئاسي هذا التقرير ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة".