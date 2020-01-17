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الاقتصادية

كوريا في المراكز الوسطى عالميا من حيث معدل النمو الاقتصادي

Write: 2020-01-28 12:55:52Update: 2020-01-28 13:37:21

كوريا في المراكز الوسطى عالميا من حيث معدل النمو الاقتصادي

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تحتل كوريا الجنوبية المراكز الوسطى من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي، وذلك رغم تراجع معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الأسبق.
وطبقا لتقرير صادر عن المنظمة اليوم الاثنين، من المتوقع أن تحتل كوريا المركز الخامس عشر من بين 36 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ب2% من معدل نموها الاقتصادي، بعد أن كانت قد احتلت المركز السابع عشر في العام الأسبق.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة 1.7% العام الماضي، بعد أن كان2.3% في العام الأسبق.
وأشار التقرير إلى أن أيرلندا حققت 5.6% من معدل النمو الاقتصادي العام الماضي محتلة بذلك المركز الأول، وتلتها كل من بولاندا ولوكسمبورغ وإستونيا وسلوفينيا وإسرائيل.
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