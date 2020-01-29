ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية في يناير

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تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية في شهر يناير الجاري وسط توقعات بحدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية في البلاد.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 104,2 نقطة في هذا الشهر، بزيادة مقدارها 3,7 نقطة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية يفوق عدد المتشائمين، بينما تدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على العكس.وأرجع مسؤول في البنك المركزي الكوري هذا الارتفاع إلى الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين، وتحسن معنويات الأسر بشأن الظروف المالية.ومع ذلك، قال المسؤول إن تأثيرات تفشي فيروس كورونا الجديد لم يتم تضمينها في المسح الأخير، مشيرا إلى أنه إذا استمر انتشار الفيروس، فسوف يكون له تأثير سلبي على المؤشر في الشهر القادم.