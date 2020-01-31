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أظهر الاقتصاد الكوري علامات على الانتعاش مع زيادة نسب الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في شهر ديسمبر من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة حول أوضاع الأنشطة الصناعية، شهدت المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والاستثمار في شهر ديسمبر من العام الماضي زيادة مقارنة بالشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم الإنتاج زاد بنسبة 1.4% نتيجة لارتفاع إنتاج المنتجات المعدنية والصناعية، ومن بينها المعدات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.5% .كما شهد حجم المبيعات بالتجزئة زيادة بنسبة 0.3%، بسبب نمو مبيعات السيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية.أما حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية، فقد زاد بنسبة 10.9% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما ارتفعت قيمة مشروعات الإنشاءات بنسبة 4.1%.وشهد المؤشر الرئيسي المتزامن والمؤشر الرئيسي المركب للاقتصاد الكوري نموا بمعدل 0.2 نقطة و0.4 نقطة على التوالي.وقالت هيئة الإحصاءات الكورية إن هذه المؤشرات تمثل علامات إيجابية على انتعاش الاقتصاد الكوري.ومن جانبه، قال معهد هيون ديه للأبحاث الاقتصادية في تقرير أصدره أمس الخميس إن معدل النمو الاقتصادي الكوري سينخفض بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3% في الربع الأول من هذا العام، و0.1% على الأكثر على أساس سنوي.