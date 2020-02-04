كوريا توقف مراقبة الذين اتصلوا بالمريض الأول بفيروس كورونا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية وقف الرقابة على العشرات من المواطنين الكوريين الذين اتصلوا بأول حالة مؤكدة في كوريا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وصرح المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لوكالة "يونهاب" للأنباء بأن هذا القرار بدأ تطبيقه على 45 شخصًا في الساعة 12 من صباح أمس الاثنين.وكانت المريضة الأولى، وهي سيدة صينية تبلغ من العمر 35 عامًا، قد وُضعت في عزل صحي في مركز إنتشون الطبي مباشرة بعد أن ظهرت عليها أعراض مشبوهة في مطار إنتشون الدولي لدى عودتها من مدينة "ووهان" الصينية يوم 19 يناير، وثبتت إصابتها بالمرض في اليوم التالي.ومن المرجح أن يتم تطبيق إجراء مماثل على 75 شخصًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهم الذين اتصلوا بالمريض الثاني، الذي ثبتت إصابته بعد أربعة أيام من الحالة الأولى.