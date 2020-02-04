نمو أسعار المستهلك في كوريا بأعلى مستوى منذ 14 شهرًا في يناير

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ حوالي عام، في شهر يناير الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 105,79 نقطة في شهر يناير، بزيادة نسبتها 1,5% مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر منذ شهر نوفمبر من عام 2018، عندما سجل المؤشر نموًا بنسبة 2%، كما تعد هذه أيضًا هي المرة الأولى منذ 13 شهرًا التي يرتفع فيها المؤشر بنسبة أكثر من 1%.وكانت أسعار المستهلك في كوريا قد سجلت في شهر سبتمبر الماضي أول نمو سلبي لها على الإطلاق، مما أثار مخاوف بشأن حدوث انكماش. ومع ذلك، سجل المؤشر أول زيادة بشكل رسمي منذ أربعة أشهر في نوفمبر، ونما بنسبة 0,7% في شهر ديسمبر.