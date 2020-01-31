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المحلية

رصد حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد في كوريا

Write: 2020-02-04 13:10:26Update: 2020-02-04 13:28:13

رصد حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد في كوريا

Photo : YONHAP News

قال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم رصد حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد لدى امرأة كورية تبلغ من العمر 42 عاما عادت إلى البلاد يوم التاسع عشر من شهر يناير الماضي، بعد زيارة سياحية لتايلاند.
وبذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية إلى 16 حالة.
وتبين أن أعراض نزلة البرد قد بدأت في الظهور على هذه المرأة يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي، تلقت بعدها علاجا في عيادة طبية حتى يوم الأحد الماضي. لكن وضعها الصحي لم يتحسن مما استوجب نقلها إلى مستشفى جامعة "تشون نام" أمس الاثنين.
وقام المستشفى بإخضاعها للعزل الصحي لإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد، ليتم التأكد اليوم الثلاثاء من إصابتها بالمرض. 
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