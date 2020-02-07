ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا إلى 28

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أبلغ مركز الحجر الصحي في المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن الحالة المؤكدة الثامنة والعشرين للإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية لدى امرأة صينية تبلغ من العمر 30 عاما وهي مقربة للمريض الثالث.وكان المريض الثالث الكوري المقيم في مدينة "ووهان" قد عاد إلى كوريا يوم العشرين من شهر يناير الماضي، وتم تشخيصه بالفيروس يوم السادس والعشرين من يناير، بعد أربعة أيام من ظهور الأعراض عليه، ومنذ ذلك الحين تم عزله في المستشفى للخضوع للعلاج.وكان المريض الثالث على اتصال مع ما مجموعة تضم 16 شخصا حيث تم عزل 15 منهم، ومن بينهم المريضة الثامنة والعشرون الجديدة.وقد أجري للمرأة الصينية الحجر الصحي في أثناء عزلها في البيت حيث تم تأكيد إصابتها بالفيروس، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.وتم الكشف عن الحالة الجديدة بعد يومين من إضافة ثلاثة آخرين للإحصائيات، ينتمي كلهم لعائلة واحدة.