لا إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي

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لم تحدث أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث ما زال إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد عند مستوى 28 لليوم الثالث على التوالي.وقال مركز التعامل مع السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم إطلاق سراح سبعة من هؤلاء المرضى الثمانية والعشرين بعد تماثلهم للشفاء التام، فيما لا يزال الباقون على قيد العزل حتى الآن لتلقي العلاج الطبي في الحجر الصحي.وقد شملت الفحوص الطبية 6 آلاف و826 شخصا مشتبه بإصابتهم بالفيروس باستثناء المرضى المصابين به، ومنهم 692 شخصا يخضعون حاليا للفحوص، وهم في حالة عزل.ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الدفعة الأولى من المواطنين الكوريين العائدين من مدينة "ووهان" على متن طائرة مستأجرة غدا السبت كما هو مخطط له.كما من المتوقع أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الكوريين العائدين من "ووهان" بعد غد الأحد، إذا كانت نتائج فحوصاتهم سلبية.