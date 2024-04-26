المكتب الرئاسي يقترح عقد اجتماع مع رئيس الحزب المعارض دون تنسيق مسبق

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اقترح المكتب الرئاسي عقد اجتماع سريع بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" دون تنسيق مسبق.وقال المساعد الرئاسي الأول للشؤون السياسية "هونغ تشول هو" في إحاطة إعلامية أمس الخميس إن المكتب الرئاسي قدم ذلك الاقتراح خلال الجولة الثانية من المحادثات على مستوى العمل مع الحزب الديمقراطي بشأن الترتيب للاجتماع بين "يون" و"لي".وأضاف "هونغ" أن الاجتماع بين الرئيس يون ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض يجب أن يكون بمثابة مكان يتم فيه مناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بشؤون الدولة دون قيود، بما في ذلك القضايا العالقة المتعلقة بمعيشة الشعب.وقال "هونغ" أيضا إن "تشون جون هو" المساعد الأول لرئيس الحزب الديمقراطي، وافق على تقديم رد في وقت لاحق لأن الاقتراح يجب أن يخضع لمداولات قيادة الحزب.وحول أسباب عدم إمكانية تنسيق الموضوعات التي قدمها الحزب الديمقراطي مسبقا، قال مسؤول في المكتب الرئاسي إن هناك مخاطر من انتهاك قانون البرلمان، كما أن هناك بعض الأمور في الموضوعات المقترحة لا يمكن للرئيس أن يتولاها.