اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي الاثنين القادم في واشنطن

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من المقرر عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي يوم الاثنين القادم في واشنطن.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع "تشونغ كيونغ دو" سيقوم بزيارة للولايات المتحدة خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الأمريكي "مارك إسبر" يوم الرابع والعشرين من نفس الشهر في واشنطن.ومن المتوقع أن يتم في هذا اللقاء مشاركة تقييم الوضع الأمني الحالي في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الأخرى ذات العلاقة بالتحالف بين البلدين، بما فيها نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.وتوقع مسؤول في وزارة الدفاع الكورية أن يتبادل الوزيران الآراء حول المناورات العسكرية المشتركة الكورية الأمريكية، وتقاسم تكاليف الدفاع، إلى جانب القضايا الأمنية العالقة بشأن تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، ونظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير الدفاع الكوري "تشونغ" بزيارة للولايات المتحدة منذ تنصيب الوزير الأمريكي "إسبر".