واشنطن تعدل خدمات الموظفين الكوريين إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول تكاليف الدفاع

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستجري تعديلات على الخدمات التي يقدمها الموظفون الكوريون الجنوبيون في قواعدها العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، إذا فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق لتقاسم تكاليف الدفاع في الأسابيع القادمة.وقال الأدميرال "ويليام بايرن"، نائب مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون إن التسعة آلاف عنصر مهمون للغاية، في إشارة إلى الموظفين الكوريين الجنوبيين لدى القوات الأمريكية في كوريا.وقال نائب المدير إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، وأكد وجود خيارات متعددة -كبيرة ومتوسطة وصغيرة- فيما يتعلق بالأرقام. وتابع أن الولايات المتحدة تأمل في أن تكشف المفاوضات عن طريق قابل للتطبيق بحيث تستمر هذه الخدمات.وقال إنه سيتعين على الولايات المتحدة إذا لزم الأمر ترتيب الخدمات من حيث الأولوية، مضيفًا أن الأهم هو التركيز على الحياة والسلامة والصحة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر قائد القوات الأمريكية "روبرت أبرامز" من الاضطرار إلى منح الموظفين الكوريين الجنوبيين إجازات بدون مرتب بسبب عدم التوصل إلى اتفاقية لتكاليف الدفاع.الجدير بالذكر أن نحو تسعة آلاف موظف كوري جنوبي معرضون لإجازات بدون مرتب إذا فشل الحليفان في تجديد اتفاقية التدابير الخاصة لتقاسم تكاليف إقامة 28 ألفًا وخمسمائة جندي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية.