الرئيسان الكوري والصيني يتفقان على التعاون الوثيق للتصدي لفيروس كورونا

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اتفق رئيسا كوريا الجنوبية والصين على تعزيز التعاون بين البلدين للتصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.وقال المتحدث الرئاسي الكوري "كانغ مين سوك" في موجز صحفي مكتوب أمس الخميس إن الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" توصلا إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية استمرت لحوالي 30 دقيقة.وقال المكتب الرئاسي إن "مون" و"شي" اتفقا على تبادل الخبرات الطبية السريرية بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين سلطات الحجر الصحي.واقترح "شي" تبادل تلك البيانات السريرية، قائلًا إن الصين جمعت الكثير من البيانات خلال معركتها المستمرة منذ شهر ضد الفيروس، وردًّا على ذلك قال "مون" إن كوريا الجنوبية تتوقع استجابة مشتركة مع الصين، موضحا أن تلك البيانات السريرة ستساعد حكومته في اتخاذ تدابير الحجر الصحي.وقال "مون" إنه يتوقع أن تتغلب الصين على أزمة تفشي المرض من خلال قوة شعبها الموحدة، كما طلب الاهتمام والدعم للكوريين الجنوبيين والشركات الكورية في الصين.وشكر "شي" الرئيس الكوري على دعم سيول للصين في معركتها ضد الفيروس، قائلًا إن الصديق وقت الحاجة هو الصديق حقًّا.