الحكومة الكورية تخصص تريليوني وون لمكافحة كورونا في أسرع وقت

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صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" بأن الحكومة الكورية تسعى لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا-19 من خلال المفاوضات بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة، بما في ذلك تخصيص ميزانية تكميلية.جاء هذا التصريح في اجتماع استشاري عقد اليوم الثلاثاء بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة حيث قال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستكشف في غضون هذا الأسبوع عن الدفعة الأولى من التدابير التي سيتم اتخاذها لدعم الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الاستهلاك والاستثمار والصادرات التي تتعرض حاليا للركود بسبب انتشار فيروس كورونا.وأشار إلى أن الحكومة ستكشف عن دفعة أخرى من تلك التدابير التي تشمل تخصيص ميزانية تكميلية قريبا.وأكد "هونغ" أنه من الضروري إنفاق تريليوني وون من الميزانية الاحتياطية في أسرع وقت ممكن وقبل أن يتم تخصيص ميزانية تكميلية.ودعا البرلمان والحكومات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات المالية الخاصة إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على فيروس كورونا وتقوية القدرة على احتواء الأمراض المعدية وإنعاش الاقتصاد.