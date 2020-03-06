تراجع الأسواق الأمريكية والأوروبية بنسبة 10%

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تعاني الأسواق العالمية من ذكرى مماثلة لانهيار يوم الاثنين الأسود عام 1987، حيث شهدت أكبر انخفاض لها في 33 عامًا.وقد أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض بمقدار 2352.60 نقطة، أو ما يمثل 9.99%، ليصل إلى مستوى 21,200.62 نقطة أمس الخميس. وكان هذا بعد أربعة أيام فقط من انخفاضه بنسبة 7.79% يوم الاثنين الماضي.وقالت صحيفة "CNBC" الأمريكية إنه كان أسوأ يوم للتداول منذ "الاثنين الأسود" في عام 1987، عندما انخفض المؤشر بنسبة 22.6%.كما انخفض مؤشر "S&P" ومؤشر ناسداك بأكثر من 9% أمس الخميس.ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، كان من المتوقع أن يقدم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ردًّا قويًّا على وباء "كوفيد-19" في خطابه المتلفز من البيت الأبيض يوم الأربعاء، لكن ما قاله لم يكن كافيًا لتهدئة الأسواق المتوترة بسبب الفيروس.كما تراجعت الأسواق الأوروبية الرئيسية أيضًا بأكثر من 10% أمس الخميس بسبب نفس المخاوف، حيث حظر الرئيس الأمريكي السفر من أوروبا، كما لم يقرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة.