بلدية سيول تقدم تكاليف المعيشة للطوارئ

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قررت بلدية سيول تقديم دعم لتكاليف المعيشة إلى مواطنيها الذين يواجهون صعوبات في المعيشة، نتيجة لتفشي فيروس كورونا-19.وسوف يحصل على الدعم مليونًا و170 ألف أسرة من ذوي الدخل الأدنى من المتوسط، بحيث يمكن لتلك الأسرة الحصول على بطاقات بضائع إقليمية تبلغ قيمتها ما بين 300 ألف وون إلى 500 ألف وون، حسب عدد أفراد الأسر.ومن بين المستفيدين من الدعم محدودو الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر وممارسو الوظائف الحرة.وحسب الأسر ستحصل الأسر المكونة مما بين شخص واحد وشخصين على 300 ألف وون بينما ستحصل الأسر المكونة مما بين ثلاثة أشخاص وأربعة أشخاص على 400 ألف وون. أما الأسر المكونة من خمسة أشخاص فأكثر فسوف تحصل على 500 ألف وون. ويمكن استخدام قيمة الدعم حتى نهاية شهر يونيو القادم. ويمكن التقدم بطلب الدعم بواسطة مراكز السكان بدءا من الثلاثين من هذا الشهر.