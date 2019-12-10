سيول تراقب موقف بيونغ يانغ من المفاوضات مع واشنطن

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستأخذ بعض الوقت لمراقبة الموقف الكوري الشمالي بشأن الانتقادات التي وجهتها بيونغ يانغ لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الاثنين إنه من الحكمة تقييم محتويات البيان الذي أصدره مدير إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، مشيرا إلى أن وزارة التوحيد ستقوم بتحليل ما أكده المدير الشمالي في بيانه من أن بلاده "سوف تسير في طريقها".وأعرب المسؤول عن أمل حكومة سيول في استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.وكان "بومبيو" قد دعا دول مجموعة السبع إلى التعاون فيما بينها لدفع كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات.وردا على ذلك، أصدرت كوريا الشمالية بيانا باسم مدير إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة في وزارة الخارجية، قالت فيه إن تصريحات "بومبيو" جعلتها تتخلى عن أي أمل في الحوار، مؤكدة أنها سوف تسير في طريقها.