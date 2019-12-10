كوريا تأسف لخطة تسريح الموظفين الكوريين لدى القوات الأمريكية

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أعرب كبير المفاوضين الكوريين في محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة عن أسفه للخطة الأمريكية للمضي قدما في فرض إجازة غير مدفوعة للموظفين الكوريين لدى القوات الأمريكية في كوريا، بدءا من اليوم الأربعاء. وفي رسالة فيديو نُشرت أمس على الموقع الإلكتروني لتقارير السياسة الحكومية الكورية الجنوبية، قال "جونغ أون بو" إنه تم إبلاغه في وقت سابق من قبل القوات الأمريكية في كوريا بأن بعض الموظفين الكوريين سيخضعون لإجازة إلزامية غير مدفوعة بدءًا من يوم الأربعاء. وأضاف "جونغ" أن الخطوة لا تعكس الوضع الحالي للمفاوضات، وحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات يمكن من خلالها أن يعود المتضررون إلى العمل في أقرب وقت ممكن. وفي إشارة إلى أن المفاوضات حول اتفاق تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين الحليفين قد وصلت إلى المرحلة النهائية، قال "جونغ" إن الجانبين يبذلان قصارى جهودهما للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الطرفين، موضحا أنه تم تضييق الاختلافات في الآراء إلى حد كبير، وأنه من المتوقع اختتام المفاوضات قريبا. ويذكر أن الجانبين قد عقدا مفاوضات امتدت بضعة أشهر حول تجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة التي تستهدف تحديد حجم مساهمة سيول في تكاليف وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية خلال هذا العام، حيث طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية زيادة مساهمتها إلى حوالي أربعة مليارات دولار، بينما أصرت كانت كوريا الجنوبية على أن تكون الزيادة بحوالي 10% من المبلغ الذي دفعته بموجب اتفاقية العام الماضي، وهو 870 مليون دولار.