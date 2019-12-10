وزيرة العدل تتعهد بالكشف عن المسؤولين عن جرائم تلغرام الجنسية

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تعهدت وزيرة العدل "تشو مي إيه" بالكشف عن هوية كل من قام بدور مهم في قضية الاستغلال والابتزاز والعنف الجنسي للقاصرات، عبر مجموعات برنامج تلغرام للمراسلات.وقالت "تشو" في برنامج إذاعي لشبكة "كي بي إس" أمس الأربعاء إن القانون الخاص بالعنف الجنسي يسمح بالكشف عن هوية المجرمين، إذا كان ذلك لتحقيق المصلحة العامة.وحذرت من أن المتورطين فيما يسمى في هذه القضية سيواجهون أقصى عقوبة في القانون، وحثتهم على تسليم أنفسهم للسلطات والمساعدة في استئصال الجرائم الجنسية.وقد وقَّع نحو مليوني شخص على عريضة على شبكة الإنترنت تطالب بكشف هوية الأشخاص الذين انضموا إلى مجموعات تلغرام تلك، كما تعهد المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "مين غاب ريونغ" الأسبوع الماضي بالاستجابة للمطالب الشعبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي تلك الجريمة، بمن في ذلك الأعضاء العاديون في تلك المجموعات.ووفقًا للشرطة، فإن المشغل الرئيسي لتلك الغرف هو "تشو جو بين" البالغ من العمر 25 عامًا، الذي ابتز وأجبر نحو 70 امرأة -من بينهن 16 فتاة قاصرة- على تصوير فيديوهات عنف جنسي ووزعها عبر برنامج تلغرام. وقد اعتقل "تشو" في أواخر الشهر الماضي وكشفت الشرطة عن هويته للجمهور، نظرًا لخطورة جرائمه.