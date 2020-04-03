تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 10 آلاف

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بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كوريا في كوريا الجنوبية 10 آلاف و62 حالة حتى منتصف ليلة أمس الخميس، متجاوزا لأول مرة حاجز الـ10 آلاف حالة بعد 74 يوما من الإبلاغ عن أول حالة إصابة في كوريا يوم العشرين من شهر يناير الماضي.وتم تسجيل 86 حالة إصابة حديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 23 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و18 حالة في العاصمة سيول، و9 حالات في مدينة "ديغو"، و5 حالات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وحالتان في مقاطعة "كانغ وان"، وحالة واحدة في كل من: مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ"، ومقاطعتي شمال وجنوب "تشولا"، ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 174، بزيادة 5 حالات وفاة مقارنة باليوم الأسبق.وبلغ عدد المتعافين الجدد المفرج عنهم بعد شفائهم خلال الـ24 ساعة الماضية 193 شخصا، ليرتفع إجمالي عددهم إلى 6 آلاف و21 شخصا.