السلطات الكورية تلزم الأندية والحانات بالاحتفاظ بسجلات رقمية للزوار

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قررت الحكومة الكورية إدخال نظام للتسجيل الرقمي لزوار المؤسسات الترفيهية عالية المخاطر مثل النوادي الليلية والحانات اعتبارًا من الشهر القادم.وكشف وزير الصحة "بارك ننغ هو" عن هذا القرار أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي دوري، حيث أوضح أن الحكومة واجهت العديد من الصعوبات في تعقب الأفراد المرتبطين بمجموعة نوادي "إي تيه وان" الأخيرة.وتلزم هذه الخطة المؤسسات الترفيهية مثل النوادي الليلية والحانات بالاحتفاظ بسجل للعملاء قائم على الكود سريع الاستجابة "كيو آر" بدءا من الشهر القادم.وسوف يُطلب من الأشخاص الذين يرغبون في زيارة هذه المرافق التي توصف بأنها "عالية المخاطر" إنشاء رمز"كيو آر" ليتم مسحه ضوئيًا عند دخولهم.وقال الوزير "بارك" إن سجلات "كيو آر" هذه ستستخدم فقط عندما يرتفع مستوى الإنذار من الأمراض المعدية إلى درجة "خطير"، كما سيتم التخلص تلقائيا من تلك البيانات الخاصة التي يتم جمعها بعد أربعة أسابيع.