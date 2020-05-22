سيول تعرب عن أسفها لتمديد اليابان قيودها على دخول الكوريين

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين عن أسفها لقرار اليابان بتمديد قيود الدخول على المسافرين الكوريين الجنوبيين بسبب فيرروس كورونا.وكانت اليابان قد أبلغت كوريا الجنوبية في وقت سابق من يوم أمس بتمديد تلك القيود التي تتضمن تعليق برنامج الدخول بدون تأشيرة وفرض حجر صحي لمدة 14 يومًا للقادمين من كوريا، لمدة شهر آخر حتى نهاية يونيو.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إنه "من المؤسف" أن اليابان واصلت اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد كوريا الجنوبية، حيث استقرت حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعربت الحكومة الكورية عن هذا الأسف بعد أن تم إبلاغها بالقرار مسبقًا عبر قناة دبلوماسية.وأضاف المسؤول أن سيول ستحث طوكيو على رفع هذه القيود في أقرب وقت ممكن، الى جانب بذل جهود للسعي إلى التعاون الإقليمي لاحتواء انتشار فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ حكومة سيول المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر وستراقب الوضع في اليابان.وكانت طوكيو قد فرضت قيود الدخول في أوائل مارس عندما كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا تتصاعد في كوريا الجنوبية. وفي المقابل علقت سيول أيضا برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين اليابانيين ردا على ذلك.