انطلاق مجموعة متعددة الأطراف بقيادة كوريا لمحاربة التمييز بسبب كورونا

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تم تشكيل مجموعة تعاون متعددة الجنسيات بقيادة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء لتعزيز التعاون العالمي ضد أعمال التمييز والكراهية المرتبطة بوباء كورونا-19.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس إن كوريا الجنوبية وعشر دول أخرى أطلقت "مجموعة الأصدقاء للتضامن والاندماج مع تعليم المواطنة العالمية"، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، "يونسكو".وحضر المؤتمر الافتتاحي الذي عقد عبر الفيديو حوالي 110 من المسؤولين، بمن في ذلك وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو "أودري أزولاي".وخلال المؤتمر شددت الوزيرة "كانغ" على أن أعمال الكراهية والتمييز ضد الأجانب تقوض أسس حقوق الإنسان وتعيق الجهود المبذولة لاحتواء الوباء، كما شددت على أهمية التعليم المدني العالمي في هذا الشأن.ويذكر أن سيول قادت الجهود لتأسيس هذه المجموعة بعد إطلاق مجموعتين مماثلتين في الأمم المتحدة يوم 12 مايو، ومنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي.