الحزب المعارض الرئيسي يعلن اندماجه اليوم مع الحزب االفضائي التابع له

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من المنتظر أن يعلن "جو هو يونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي في كوريا، وزعيم الحزب الفضائي التابع للحزب المعارض، عن اندماج الحزبين اليوم، ليبلغ عدد المقاعد البرلمانية التابعة للحزب المعارض الرئيسي 103 مقاعدا.وسوف تقام مراسم خاصة لإعلان عملية الاندماج في مقر البرلمان اليوم، بعد أن كان الحزب المعارض قد عقد اجتماعا أول من أمس وافق فيه بالإجماع على الاندماج مع الحزب التابع له.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض في منشور على فيسبوك إن دمج الحزبين يعتبر أمرا طبيعيا، لكنه واجه كثيرا من الصعوبات من أجل تحقيقه فعليا.وبذلك تكون كل الأحزاب الفضائية التي تشكلت قبل الانتخابات العامة في أبريل الماضي، قد اندمجت مع الأحزاب الكبرى التي تتبعها.