مبعوث سيول النووي يناقش مع السفير الصيني قضايا كوريا الشمالية

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أجرى كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية محادثات مع السفير الصيني لدى سيول حول قضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والقضايا الأخرى ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، التقى الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "لي دو هون" مع السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هاي مينغ" في سيول أمس الثلاثاء، حيث تبادل الجانبان التقييمات بشأن كوريا الشمالية وبعض المسائل الإقليمية الأخرى.ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، والذي يعد الأول منذ تولي "شينغ" منصبه في شهر يناير الماضي. ولكن وفقا لمصادر دبلوماسية، اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة المشاورات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تساعد على استئناف الحوار المتعثر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما قام الجانبان بإجراء تقييم للمناقشات الثنائية بين البلدين حول كوريا الشمالية وبرنامجها النووي، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق في هذا الصدد.