افتتاح المدارس في كوريا الشمالية وسط القلق من كورونا

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افتتحت جميع المدارس في كوريا الشمالية أمس، رغم استمرار المخاوف من جائحة كورونا-19.ورحب المدرسون والطلاب بافتتاح أبواب المدارس حتى ولو بشكل متأخر بشهرين، لكنهم أعربوا عن ضرورة الحذر والوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدى الطلاب كمامات في الفصول كما ارتدى بعض المدرسين كمامات حتى في أثناء التدريس.وقالت قناة "مياري" الكورية الشمالية للدعاية الخارجية إن جميع المدارس الابتدائية والإعداية والثانوية في البلاد قد فتحت أبوابها أمس، وأن مراسم الافتتاح أقيمت عبر الفيديو.وكانت الجامعات الكورية الشمالية قد فتحت أبوابها في وقت سابق، وقد قدمت صحيفة العمل التابعة للحزب الحاكم الكوري الشمالي كلية "تشونغ جين" للطب كمثال ممتاز في مكافحة جائحة كورونا، حيث تم تجهيز آليات لصنع مطهرات في كل أرجاء الحرم الجامعي، وخاصة في الأماكن المزدحمة.الجدير بالذكر أن الموسم الدراسي يبدأ في كوريا الشمالية في الأول من أبريل من كل عام، إلا أنه تم تأجيله هذا العام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.