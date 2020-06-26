الحزب الديمقراطي الحاكم يبدأ مراجعة الميزانية التكميلية الإضافية

Photo : YONHAP News

بدأ الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية مراجعة مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة من خلال تشغيل 16 لجنة برلمانية دائمة بحيث تتم الموافقة عليه حتى يوم الجمعة القادم الذي ستنتهي فيه الجلسة البرلمانية الاستثنائية الحالية.ومن جانبه، قرر حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي إقالة نوابه من عضوية اللجان الدائمة من أجل مراجعة مشروع الميزانية التكميلية الإضافية بشكل منفصل.وكانت المحادثات النهائية بين الأحزاب السياسية التي عقدت امس الاثنين قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق على تشكيل اللجان الدائمة للدورة البرلمانية الجديدة بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي حول منصب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القضائية.وعقد نواب الحزب الحاكم بعد ظهر أمس جلسة كاملة النصاب، صوتوا فيها لمرشحي الحزب في 17 لجنة دائمة باستثناء لجنة الاستخبارات، التي يتطلب تعيين رئيسها موافقة من الأحزاب السياسية.وبهذا، من المتوقع أن تتسع الخلافات بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية لفترة من الزمن، بسبب قيام الحزب الحاكم بتشكيل اللجان الدائمة من جانب واحد، ومقاطعة الحزب المعارض الرئيسي لعضوية تلك اللجان.