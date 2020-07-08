إل جي بوليمر تخضع للمساءلة في قضية تسرب الغاز القاتل في الهند

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نصحت ولاية "أندرا براديش" التي تقع في جنوب الهند إحدى الشركات التابعة لشركة "إل جي شيم" بنقل مصنعها الموجود هناك بعيدا عن المناطق السكنية.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية والعالمية أمس الثلاثاء، تم تقديم النصيحة عندما أعلنت لجنة أنشأتها حكومة الولاية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها في قضية تسرب غاز سام من مصنع شركة "إل جي بوليمرز" في الهند في شهر مايو الماضي.وحمّلت اللجنة مديري الشركة في كوريا الجنوبية مسؤولية 20 سببا من أصل 21 سببا رئيسيا للحادث، بما في ذلك عدم وجود نظام وقائي وتعطل نظام الإنذار.وردا على ذلك، قالت شركة "إل جي شيم" إنها تعاونت بنشاط مع اللجنة المحلية، ووعدت باتخاذ إجراءات المتابعة.وقد أدى حادث تسرب غاز الستايرين من المصنع في يوم 7 مايو الماضي إلى مصرع 12 شخصا وإصابة المئات.