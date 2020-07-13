المعزون يواصلون الترحم على عمدة سيول الراحل وسط الجدل حول جنازته

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أعرب أكثر من 20 ألف شخص عن ترحمهم على رئيس بلدية سيول الراحل "بارك وون سون" في نصب تذكاري أقيم أمام مقر البلدية.ووفقا لحكومة المدينة، زار 20 ألفا و 382 مواطنا النصب يومي السبت والأحد، الذي فتح أبوابه للمواطنين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء، وتمت فيه إقامة جنازة لبارك صباح اليوم الاثنين مع بثها عبر الإنترنت، كما قررت إدارة المدينة الاستمرار في فتح النصب التذكاري العام حتى مساء اليوم الاثنين.وقد زار حوالي 8500 مشيع نصبا تذكاريا آخر أقيم في مستشفى جامعة سيول الوطنية حتى الساعة 8 من مساء أمس الأحد، كما زار أكثر من مليون مشيع موقعا على الإنترنت تم إنشاؤه على الصفحة الرئيسية للمدينة ليلة الجمعة، وذلك حتى مساء أمس.وفي غضون ذلك، وقع حوالي 550 ألف شخص على عريضة تعبر عن معارضتها لخطة إقامة جنازة للعمدة الراحل بارك.وقالت العريضة إن جنازة بارك ينبغي أن تُعقد بطريقة بسيطة مثل الجنائز العائلية، مشيرة إلى أن التحقيقات في اتهامه بالتحرش الجنسي بسكرتيرته قد أصبحت مستحيلة بسبب وفاته.