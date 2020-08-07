شركة الخطوط الجوية الكورية تحقق أرباحًا مفاجئة في الربع الثاني

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حققت شركة الخطوط الجوية الكورية ما يقرب من 150 مليار وون كأرباح تشغيلية في الربع الثاني من العام، على الرغم من تراجع الطلب على السفر، وسط عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.وقدرت الشركة في الملف التنظيمي أمس الخميس أن أرباحها التشغيلية في الفترة من أبريل إلى يونيو سجلت 148 مليار وون، في تحوُّل من الخسارة التشغيلية البالغة 101.5 مليار وون التي تم تسجيلها قبل عام.كما سجلت صافي أرباح بقيمة 162.4 مليار وون، مقارنة بصافي الخسائر البالغ 380.78 مليار وون قبل عام، في حين انخفضت مبيعاتها بنسبة 44% على أساس سنوي، لتسجل تريليونًا و690.9 مليار وون.وتعزى الأرباح المفاجِئة إلى الانخفاض الحاد في تكاليف التشغيل، حيث انخفضت بمقدار النصف تقريبًا لتسجل تريليونًا و542.5 مليار وون، مقارنة بـ 3 تريليونات و121.6 مليار وون قبل عام.كما ساهمت الجهود المبذولة لتوفير تكاليف الوقود وتكاليف العمالة واستخدام طائرات الركاب في نقل البضائع في تخفيض التكاليف أيضًا.وتضاعفت مبيعات الشحن من 629.9 مليار وون إلى تريليون و225.9 مليار وون خلال عام واحد.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد ركاب الشركة بنسبة 92.2% على أساس سنوي.