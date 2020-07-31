كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة للبنان

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​قررت الحكومة الكورية تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة للبنان التي تعرضت لخسائر روحية ومادية ضخمة إثر الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إنها تدرس مع السفارة الكورية لدى بيروت الطريقة التي سيتم بها تقديم مساعدات للبنان، مشيرة إلى احتمال أن تقديم تلك المساعدات سيتمُّ إما بالأموال النقدية أو بالإمدادات الطبية.الجدير بالذكر أن الانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي قد أسفر عن وفاة أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف بجروح، كما تشرَّد حوالي 300 ألف من سكان بيروت.ويُقدَّر حجم الخسائر المالية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.ومن جانبه، بعث الرئيس الكوري "مون جيه إين" رسالة إلى نظيره اللبناني "ميشيل عون"، قدم فيها تعازيه للضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الأليم في بيروت.