حزب المستقبل المعارض يتغلب على الحزب الديمقراطي الحاكم من حيث نسبة التأييد

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تبين في استطلاع للرأي اليوم أن حزب المستقبل المتحد المعارض الكبير يتجاوز الحزب الديمقراطي الحاكم من حيث نسبة التأييد لأول مرة. الجدير بالذكر أن هذا التجاوز يعد الأول من نوعه منذ مرحلة عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".انخفضت نسبة التأييد للحزب الحاكم من طرف الطبقة الوسطى خاصة انخفاضا سريعا، بينما انخفضت النسبة من طرف بعض فئة المصوتين المقيمين في منطقة "هونام" التي تعد منطقة مؤيدة للحزب الحاكم تقليديا، وفئة المتقدمين.طبقا لنتيجة الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف و507 أشخاص من البالغين المقيمين في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من هذا الشهر، انخفضت نسبة التأييد للحزب الديمقراطي بـ1.7 نقطة مئوية بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ 33.4 % بينما ارتفعت نسبة التأييد لحزب المستقبل المتحد بـ1.9 % لتبلغ 36.5%.بالرغم من أن الفارق بين الحزبين يبلغ 3.1 % ضمن نطاق الخطأ، فإن الحزب المعارض تغلب على الحزب الحاكم لأول مرة منذ تأسيسه.جاء تغلب حزب المحافظين على الحزب الديمقراطي خاصة من حيث نسبة التأييد لأول مرة منذ شهر أكتوبر من عام 2016 الذي كان يشهد فيه عملية عزل الرئيسة السابقة.