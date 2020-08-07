توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى

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من المتوقع سقوط المزيد من الأمطار على المنطقة الوسطى خلال عطلة نهاية الأسبوع.ويُتوقع استمرار الأمطار في الأجزاء الشمالية من مقاطعة "كيونغي" والأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وون" صباح اليوم الجمعة. وبعد فترة هدوء قصيرة خلال النهار، ستستمر الأمطار في سيول ومناطق أخرى في وسط البلاد.وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الكورية سقوط ما يتراوح بين 100 و200 مليمتر حتى يوم السبت في سيول و"كيونغ كي" والأجزاء الغربية من "كانغ وون" والأجزاء الشمالية من مقاطعات "تشونغ تشُنغ". ومن المتوقع سقوط أكثر من 300 مليمتر في أجزاء أخرى من تلك المناطق.ومن المتوقع أن تستقبل الأجزاء الشرقية من "كانغ وون" والمناطق الجنوبية من مقاطعات "تشونغ تشُنغ" والأجزاء الشمالية من مقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية ما بين 20 إلى 80 مليمترًا من الأمطار.ويُتوقع استمرار الأمطار حتى صباح الأحد.