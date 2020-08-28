مكتب الرئاسة الكورية يعرب عن أسفه لتنحى شينزو آبيه

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أعرب مكتب الرئاسة الكورية عن أسفه لقرار رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" بالتنحى لأسباب صحية، قائلا إن رئيس الوزراء "آبيه" قد لعب دورا كبيرا في تحسين العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان لفترة طويلة.كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الياباني "آبيه".وأضاف أن الحكومة الكورية ستستمر في التعاون مع رئيس الوزراء الياباني الجديد الذي سيتم انتخابه، لتعزيز علاقات التعاون والود بين البلدين.ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكورية أيضا عن أسفها لاستقالة رئيس الوزراء "آبيه" المفاجئة، مؤكدة أن الحكومة الكورية ستتعاون مع رئيس الوزراء الياباني الجديد.ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة "شينزو آبيه"، بمن فيهم "شيغيرو إيشيبا" الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، و"فيميو كيشيدا" مسؤول السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، و"يوشيهيدي سوغا" أمين شؤون مجلس الوزراء، و"تارو كونو" وزير الدفاع.