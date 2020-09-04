أمين عام الأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار

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دعا أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار، قائلا إن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي فيها.جاء ذلك في كلمة مصورة ألقاها "غوتيريس" في المنتدى الدولي الافتراضي للسلام في شبه الجزيرة الكورية، الذي نظمته وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.وأكد أن محادثات القمة التي عقدت بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عام 2018 قد أشارت إلى أن الدبلوماسية هي أفضل حل لتحقيق السلام المستدام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "غوتيريس" أن المجتمع الدولي يرغب في مواصلة إحراز تقدم في الحوار بين الأطراف الثلاثة، داعيا كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأكد على ضرورة التعاون بين الكوريتين للتغلب المشترك على المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة الكورية، ومن بينها تفشي الأمراض المعدية، والفيضانات والأعاصير.