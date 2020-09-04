وزارة الخارجية تسعى إلى دعوة كوريا الشمالية إلى الحوار

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تخطط الحكومة الكورية للحصول على تأييد المجتمع الدولي لعمليات السلام في شبه الكورية في سلسلة من اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين إن الوزارة تجرى مشاورات مع الدول المشاركة في تلك الاجتماعات من أجل تأكيد الجهود الدولية الرامية إلى إحراز تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام دائم للسلام فيها.وأضاف المسؤول أن الوزارة تبذل كل مساعيها لإرسال رسالة إلى تلك الدول حول أهمية الاعتراف بالجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لإحراز تقدم في عمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليه بين قادة كل من الكوريتين والولايات المتحدة، وعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.ومن المقرر أن تعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية لوزراء خارجية الدول الآسيوية، بما في ذلك اجتماع وزراء خارجية الآسيان زائد ثلاثة، واجتماع وزراء الخارجية بين الآسيان وكوريا الجنوبية يوم الأربعاء القادم، والمنتدى الأمني الآسيوي الإقليمي يوم السبت القادم.ومن المتوقع أن تشارك كوريا الشمالية في المنتدى الأمني الآسيوي الإقليمي، الذي من المرجح أن يتم فيه بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية الإقليمية في شبه الجزيرة الكورية ومحيط الصين الجنوبي.