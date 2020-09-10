علامات تشير إلى استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي من داخل الغواصات

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قال خبير في الشؤون الكورية الشمالية إن حوض بناء السفن في "شينبو" بكوريا الشمالية يظهر فيه أنشطة تشير إلى الاستعدادات لاختبار صاروخي باليستي يتم إطلاقه من داخل الغواصة.وقدم "جوزيف بيرموديز"، الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، هذا التقييم في تقرير له مستشهدًا بصور الأقمار الصناعية.وفي التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، قال "بيرموديز" إن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطًا داخل حوض القارب الآمن وبجواره.وقال إن هذه الأنشطة لا تزال تشير إلى الاستعدادات لإجراء اختبار قادم للصواريخ الباليستية، لكنها ليست دليلًا قاطعًا.وأضاف أنه كما ورد في تقريره الأخير في 4 سبتمبر، فإن سفينة مماثلة في الحجم والتصميم لتلك التي لوحظت قبل إجراء الاختبارات السابقة لا تزال راسية داخل حوض القارب الآمن.