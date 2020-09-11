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من المقرر أن يتم استئناف الرحلات الجوية على الخط الذي يربط بين مدينتي إنتشون الكورية ومدينة أوهان الصينية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد 8 أشهر من تعليقها في شهر يناير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.وقالت شركة "تي واي" الكورية للطيران إنها حصلت مؤخرا على شهادة حجر صحي من الحكومة الإقليمية الصينية وموافقة من مكتب الملاحة الجوية المدنية الصينية بشأن استئناف الرحلات الجوية بين إنتشون وأوهان، كما حصلت على موافقة مماثلة من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، أمس الاثنين.وبموجب هذا القرار، ستقوم شركة "تي واي" الكورية بتسيير رحلات إلى مدينة أوهان الصينية مرة كل أسبوع.وكانت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" وشركة الخطوط الجوية الجنوبية الصينية تقومان بتسيير رحلات 4 مرات أسبوعيا قبل انتشار فيروس كورونا، وقد تم تعليقها يوم الثالث والعشرين من يناير الماضي.