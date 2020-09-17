عدد حالات كورونا يتجاوز 30 مليونا على مستوى العالم

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 30 مليون حالة على مستوى العالم، بزيادة مقدارها 5 ملايين إصابة خلال 18 يوما فقط.ووفقا لموقع "وورلدميتر" على الإنترنت الذي ينشر إحصاءات آنية حول الوباء، تجاوز العدد العالمي للإصابات حاجز الثلاثين مليونا صباح الاثنين الماضي بتوقيت كوريا الجنوبية، كما تجاوز عدد الضحايا 944 ألفا.ويأتي هذا بعد حوالي 9 أشهر من الإبلاغ عن الحالة الأولى في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وبعد حوالي 6 أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح "جائحة" عالمية.وتجاوز العدد العالمي 25 مليونا في 30 أغسطس، وارتفع بمقدار 5 ملايين في 18 يوما فقط.يُذكر أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في العالم، حيث سجلت حوالي 6.82 مليون حالة، وتلتها الهند والبرازيل وروسيا.