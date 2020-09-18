ترامب يشيد بلاعب كرة السلة دينيس رودمان في التعامل مع كيم جونغ أون

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إنه يفكر في إرسال "دينيس رودمان" لاعب كرة السلة السابق في فريق "شيكاغو بولز"، إلى كوريا الشمالية للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وفي مقابلة مع "راديو فوكس سبورتس"، عندما سُئل "ترامب" عما إذا كان تحدث مع "كيم" عن كرة السلة، قال إن "كيم" يحب "دينيس رودمان" حقّا، وأضاف أنّ اللاعب سيكون أفضل من "المتخشبين" الذين اعتادت الولايات المتحدة على إرسالهم للتعرف على "كيم".وأضاف أنهم حتى وإن كانوا قد درسوا في جامعة "هارفارد" وكانوا من الطلاب العظماء، فليس لديهم أي كاريزما على الإطلاق.وقال إنه ربما يتعين على الولايات المتحدة استخدام "رودمان" بدلا من خريجي هارفارد، مؤكدا أنه يفكر في هذا.