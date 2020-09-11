الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج تسجل أقل مستوياتها منذ عامين

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شهدت الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج انخفاضا للربع الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج في الربع الثاني من هذا العام 12 مليارا و140 مليون دولار، بانخفاض نسبته 27.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 4% في الربع الأسبق.وأشار التقرير إلى أن صافي قيمة الاستثمارات المباشرة في الخارج بلغ 7 مليارات و610 ملايين دولار في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض نسبته 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج في مجال الصناعات التحويلية بلغت مليارين و150 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض 62.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.