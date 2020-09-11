عودة الطلاب إلى المدارس في منطقة سيول الكبرى

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تستأنف أكثر من سبعة آلاف مدرسة في منطقة العاصمة سيول الفصول الدراسية المحدودة غير المتصلة بالإنترنت اليوم الاثنين تماشيا مع التباطؤ الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقالت وزارة التعليم إن رياض الأطفال، وكذلك المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة سيول الكبرى، ستمزج بين الفصول الدراسية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت اعتبارا من اليوم الاثنين، وسوف يتم تنفيذ هذه الخطوة حتى يوم 11 أكتوبر.ووفقا للوزارة، فإن المدارس التي ستطبق هذا النظام يبلغ عددها 2000 في سيول، و800 في إنتشون، و4200 في مقاطعة كيونغ كي، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي عدد المدارس في البلاد.وبموجب إرشادات المستوى الثاني، سيُطلب من المدارس أن تعمل بحد أقصى الثلث في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة، والثلثين في المدارس الثانوية.وسوف ينضم الطلاب الأكبر سنا في المدارس الثانوية، الذين كانوا يحضرون الفصول الدراسية دون اتصال بالإنترنت كل يوم لامتحان القبول بالجامعات المقرر إجراؤه في ديسمبر، إلى النهج المختلط للتعلم دون اتصال بالإنترنت والتعلم عن بُعد اعتبارا من اليوم.وقد تحولت المدارس في المنطقة الحضرية إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت في 26 أغسطس وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة، لكن الطلاب في الصف الثالث الثانوي لم يخضعوا لهذه السياسة. ومع ذلك، قررت الحكومة السماح للمدارس بالخلط بين الفصول الدراسية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت حيث ألغت السلطات الصحية العمل بنظام المستوى 2,5 إلى المستوى الثاني الأسبوع الماضي.