البرلمان الكوري يقر مشروع الميزانية الإضافية الرابعة

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أقر البرلمان الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء مشروع قانون الميزانية التكميلية الرابعة التي تهدف إلى دعم الشركات والأشخاص المتضررين بشدة من عودة ظهور وباء كورونا في البلاد.وأقر البرلمان مشروع الميزانية التكميلية التي يبلغ حجمها 7,8 تريليون وون، بعد أحد عشر يوما من طرحها على البرلمان.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 59 عاما التي تحصل فيها الحكومة الكورية على أربع ميزانيات إضافية في غضون عام واحد.وسوف يتم استخدام حوالي 3,8 تريليون وون، أي حوالي نصف الميزانية، لدعم 3 ملايين و770 ألف شخص، معظمهم من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة التي اضطرت إلى تعليق أعمالها خلال فترة التباعد الاجتماعي المعزز. وتم تخفيض الأموال المخصصة لدعم الاتصالات من 930 مليار وون إلى 400 مليار وون بناء على اتفاق الحزبين الحاكم والمعارض في وقت سابق من يوم أمس.وباستخدام الأموال التي تم توفيرها من دعم الاتصالات، ستقوم الحكومة بتوسيع برنامج الدعم الخاص لرعاية الأطفال ليشمل طلاب المدارس المتوسطة. كما سيتم إنفاق جزء من الميزانية على توفير لقاحات الإنفلونزا مجانا للمعاقين وذوي الدخل المنخفض والهاربين الكوريين الشماليين.