المكتب الرئاسي يؤكد أهمية الاستعداد بصبر لإعلان نهاية للحرب الكورية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيستعد بصبر لتحقيق دعوة الرئيس "مون جيه إين" الجديدة للإعلان رسميّا عن نهاية الحرب الكورية.ونقل مسؤول رئاسي ذلك الموقف في اجتماع مع الصحفيين أمس الأربعاء، عندما سُئِل عن جدوى اقتراح الرئيس الذي قدمه في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.وأشار المسؤول إلى أن خطابات القادة السياسيين تكون تعبيرا عن إرادتهم وقناعاتهم، موضحا أن اقتراح "مون" دعا جميع الأطراف المعنية إلى دخول مسار السلام الدائم من خلال إعلان يؤكد إرادة السلام.وقال المسؤول إن الموقف الأساسي لسيول هو تغيير اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار لعام 1953، التي أوقفت القتال في أثناء الحرب الكورية، لتصبح معاهدة سلام حقيقية، مشيرا إلى أن هذا هو ما تم الاتفاق عليه بالفعل خلال مؤتمرات القمة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقد كرر "مون" دعوته إلى إعلان نهاية الحرب في رسالة فيديو مسجلة مسبقا، تم بثها خلال أول اجتماع افتراضي للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، قائلا إن ذلك الإعلان سيمهد الطريق لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة.