فرقة بي تي إس تلقي ثاني كلمة لها أمام الأمم المتحدة

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ألقت فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية ثاني كلمة لها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بعد أن كانت قد ألقت أول كلمة في عام 2019.وأرسلت بي تي إس رسالة خاصة عبر الفيديو إلى الشق رفيع المستوى لجماعة الدول الودية للصحة والأمن التابعة للأمم المتحدة، والذي عقد اجتماعا عبر الفيديو أمس بتوقيت كوريا.وتذكيرا بكلمتها الأولى قبل عامين، استهلت الفرقة كلمتها الثانية بالقول إنها كانت تتصور إمكانيات لانهائية أمام البشرية باعتبارها فرقة من الشباب الذين يحضرون اجتماعات الأمم المتحدة، ومواطنين عالميين، لكن وباء كورونا لم يكن ضمن ذلك التصور.كما قال عضو الفرقة "جيمين" إن الجميع كانوا محبطين في البداية لأننا كنا نعتقد أنه لا يوجد أي شي يمكن القيام به، بينما قال العضو الأخر "شوغا" إن عالمنا منبسط بشكل واسع حتى ولو كنا في غرفة ضيقة، لأن الآلات الموسيقية والهواتف الذكية ومحبينا كانوا موجودين فيها.كما ذكر الفنان "في" أنهم كانوا يعانون من الاكتئاب أمام الوضع الحالي لكنهم ظلوا يكتبون وينتجون أغنيات جديدة، حيث أدركوا أن الوقت الذي يمضي دون توقف صار قيما أكثر، ولهذا فلم يمكنهم تقديم تنازلات.وتابع الفنان "جاي هوب" قائلا إن أعضاء الفرقة السبعة بدؤوا معا في إنتاج الموسيقى واستطاعوا أن يكونوا صريحين حول كل شيء بينما قال "جين" إن أهم شيء هو مراعاة الذات وتشجيع النفس وإسعادها.أما الفنان "جونغ كوك" فقال إنه إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به، وإذا كان يمكننا تقديم الطاقة بصوتنا إلى الكثير من الناس، فسوف نتحرك باستمرار.كما لم تنس الفرقة بث رسالة من الأمل حيث قال كل واحد من أعضائها إن الحياة مستمرة واختتموا قائلين "هيا نعيش معا".