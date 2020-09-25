كيم جونغ أون يعرب عن أسفه الشديد إزاء حادث مقتل مواطن كوري جنوبي

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قدم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اعتذارا رسميا عن حادث مقتل مواطن كوري جنوبي برصاص جنود كوريين شماليين في المياه الغربية.وأعرب الزعيم الكوري الشمالي في رسالة بعث بها للجانب الكوري الجنوبي اليوم الجمعة باسم مدير إدارة الجبهة المتحدة في كوريا الشمالية عن أسفه الشديد للحادث غير المتوقع الذي تسبب في خيبة أمل كبيرة لدى الرئيس "مون جيه إين" والشعب الكوري الجنوبي.وجاء هذا الاعتذار بعد مرور 4 أيام على وقوع الحادث، وبعد يوم واحد من كشف الحكومة الكورية الجنوبية عنه.وقالت القيادة الكورية الشمالية إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كي لا يؤثر هذا الحادث المؤسف على الثقة والاحترام بين الكوريتين.ومن جانبه، قال مدير المكتب الرئاسي للأمن القومي "صوه هون" إن الرئيس "مون جيه إين" والزعيم "كيم جونغ أون" قد تبادلا بعض الرسائل مؤخرا، وأعربا فيها عن أملهما في عودة العلاقات بين الكوريتين إلى طبيعتها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.